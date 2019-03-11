شاهد بـ"أحداث كنيسة مارمينا" يتعرف على المتهم بإطلاق النار وإصابة المواطنين

كتب إيهاب المهندس

قال شاهد الإثبات، الثامن بأمر الإحالة ويعمل ضابط بالأمن الوطنى، أثناء شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والتى تنظر محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة بـ" أحداث كنيسة مارمينا بحلوان"، إنه تم ضبط المتهم القائم بإطلاق النار بمحيط الكنيسة بعد إصابته من قبل احد ضباط تأمين الكنيسة وتم ضبط سلاح آلى و4 خزن بحوزته، وتعرف الشاهد على المتهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد.

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الثامن بأمر الإحالة وقال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وتلقى اتصال من أحد مصادره السرية يفيد وجود إطلاق نار بمحيط كنيسة مار مينا، وعقب وصوله لمكان الحادث وجد المتهم إبراهيم إسماعيل ملقى على أرضه ومصاب بطلق نارع بعد تعامل قوات تامين الكنيسة معه، بعد قتله بعض الأشخاص بمحيط الكنيسة.

وأضاف الشاهد أنه ضبط مع المتهم سلاح آلى وخوذة و4 خزن، وعقب وصوله لمكان الواقعة علم أن المتهم أطلق اعيرة نارية على بعض المواطنين وقوات تامين الكنيسة، وكما تعرف الشاهد على المتهم.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارميناالعجايبي والبابا كيرلس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

كما نسب النيابة للمتهمين اتهامات بصنع وحيازة عبوة مفرقعة، والانضمام لجماعة داعش خارج البلاد بهدف الإعداد لارتكاب جرائم إرهابية بمصر، والالتحاق بصفوف تلك الجماعة خارج البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وكشفت التحقيقات من تأسيس المتهم إبراهيم إسماعيل خلية إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتكفير رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

كما ثبت من التحقيقات سابقة استخدام السلاح الناري المضبوط حوزة المتهم إبراهيم إسماعيل إسماعيل مصطفى في ارتكاب واقعة قتل 3 من العاملين بمحطة لتحصيل الرسوم بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط، محافظة الجيزة.