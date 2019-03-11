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سقوط عاطل استولى على 42 ألف جنيه من شخص بزعم توظيفه بالغربية

الإثنين، 11 مارس 2019 01:31 م
سقوط عاطل استولى على 42 ألف جنيه من شخص بزعم توظيفه بالغربية حملة امنيه - ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط متهم محكوم عليه فى قضيتى سرقة، لقيامه بالنصب على شخص، والحصول على 42 ألف جنيه منه، بزعم تعيينه بإحدى شركات البترول.
 
كان قد تبلغ لضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من "إبراهيم ب. م" مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، بقيام "السيد م. ر" بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء منه على 42 الف جنيه  كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعيينه بإحدى شركات البترول، إلا أنه لم يف بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
أسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وقيام "السيد م. ر" مواليد 1979، ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، سبق إتهامة فى قضية " إتجار في النقد " ومحكوم علية، هارب مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتى " سرقة بالإكراه"  بالنصب والاحتيال على المواطنين من راغبى التعيين بالوظائف الحكومية، والاستيلاء من المبلغ على مبلغ 42 ألف جنيه من إجمالى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير تعيينه بإحدى شركات البترول،  إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
 
عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم ضبطه أثناء قيامه بمقابلة المُبلغ، لاستلام باقى المبلغ المتفق عليه بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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