سقوط عاطلين بحوزتهما بندقية آليه وفرد خرطوش وحشيش بكفر الزيات

تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، من ضبط عاطلين بحوزتهما بندقية آليه وفرد خرطوش و45 قطعة حشيش بقصد الاتجار.
تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط المتهمين"ايهاب.م.ع" 37 سنة عاطل، "اسامة.م.ع" وبحوزتهما بندقية الية وفرد خرطوش و45 قطعة حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة