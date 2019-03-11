سقوط عاطلين بحوزتهما بندقية آليه وفرد خرطوش وحشيش بكفر الزيات

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات، من ضبط المتهمين"ايهاب.م.ع" 37 سنة عاطل، "اسامة.م.ع" وبحوزتهما بندقية الية وفرد خرطوش و45 قطعة حشيش بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.