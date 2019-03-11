رفع 50 ألف طن قمامة وإزالة 280 إعلان مخالف وتطهير 75 ترعة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، إنه خلال شهر تم رفع أكثر من 50 ألف طن من القمامة والمخلفات على مستوى المحافظة "خلال شهر فبراير الماضي"، بواقع (21593 طن فى بنى سويف، و5506 طن فى الواسطى، 6905 طن فى ناصر، و4873 طن فى ببا، و3781 طن فى الفشن، و2031 طن بمركز بإهناسيا، و4634 طن فى سمسطا)، بالإضافة إلى إزالة أكثر من 280 إعلان مخالف وغير مرخص وتالف.

وأضاف المحافظ فى بيان له، أنه تم إزالة أكثر من 30 مطب من المطبات العشوائية وغير المطابقة على مستوى المحافظة أغلبها بمدينة بنى سويف ومركزى الفشن وناصر، فيما يجرى متابعة تأهيل المطبات المطابقة ودهانها وترميم القواطع والحفر بالشوارع والميادين، بالتزامن مع أعمال صيانة الطرق على مستوى المحافظه، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية لعدد 13 ألف و687 من أعمدة الإنارة، وتركيب 4563 كشاف إنارة جديد، وتركيب أكثر من 800 من أعمدة الإنارة.

وقال المحافظ أنه تم تطهير أكثر من 75 ترعة ومصرف وخور ومجرى مائى بكافة مراكز المحافظة السبع، وذلك من خلال برنامج التطهير للإدارة العامة للرى، منها (ترعة بوش، الإبراهيمية والأزهرى، الشماشرجي، العساكرة، وصلة طنسا، الحريفة، عطف حيدر، فرع الزاوية من السلطانى، فروع الأوقاف وعلى عمر وحفنى، وشنرا ، أبسوج ، أحمد باشا، الجنازير ، تزمنت ، مسقى نصرت القبلية، أبوواصف داخل قرية الشريف ، جنابية عمار، الشراهنة البحرية، قاى، طوة، المسيد، قلة،مصرف محمد اسماعيل وش الباب، مأخذ رى الحيبة ،المعصرة ،الحمام ،أبوصير، بهبشين ،دشاشة، أبوشوشة، تل كفر منصور، الكاشف وغيرها من الترع والمصارف والمجارى المائية)