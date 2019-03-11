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رئيس جامعة بني سويف يكرم الموسيقار هانى شنودة خلال احتفالية فنية

الإثنين، 11 مارس 2019 08:26 م
رئيس جامعة بني سويف يكرم الموسيقار هانى شنودة خلال احتفالية فنية جانب من التكريم
بنى سويف أيمن لطفى
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كرم  الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف الموسيقار الكبير هانى شنودة، وذلك تقديرا لدعمه ومشاركته فى الأنشطة الفنية بالجامعة.

وقام  شنودة وفرقته الموسيقية اليوم الإثنين  بإحياء حفل فنى  بمسرح الجامعة " ضم فقرات غنائية  وعزف لقطع موسيقية متنوعة"، والذى نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع صندوق تنمية الثقافة التابع لوزارة الثقافة والمجلس القومى للمرأة، بحضور عدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة

وأكد   منصور حسن فى تصريح له على أن الجامعة لا تدخر جهداً فى دعم الأنشطة الطلابية، لاسيما النشاط الفنى الذى يسهم  فى بناء الفرد وتكوينه من الناحية الانفعالية والنفسية،  بالإضافة إلى أنها تعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لجميع جوانب الشخصية للطلاب، ولها انعكاسات إيجابية على شخصية الطلاب من ناحية، وعلى تنمية المهارات والمعلومات لديهم  من ناحية أخرى،  إذ تسعى إلى بناء فرد متكامل متوازن مع نفسه ومتفاعل مع محيطه البيئى والاجتماعي.

 

 

 


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