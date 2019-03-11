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رئيس جامعة القاهرة: تكلفة وحدة حديثى الولادة بأبو الريش 5 ملايين جنيه

الإثنين، 11 مارس 2019 02:22 م
رئيس جامعة القاهرة: تكلفة وحدة حديثى الولادة بأبو الريش 5 ملايين جنيه جانب من الافتتاح
وائل ربيعى تصوير عمرو مصطفى
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افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة هالة صلاح الدين، عميد طب قصر العينى، ومديرى مستشفى الأطفال "اليابانى والمنيرة" وحدة حديثى الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، مؤكدا أنها تتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهى مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى، مع إمكانية تغيير الدم.

وأشار الخشت، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن افتتاح الوحدة يعتبر إضافة للخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة، وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثى الولادة بمصر، معلنا أنها تكلفت 5 ملايين جنيه بتبرع من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب رئيس وزراء الإمارات، مؤكدا أنه ستكون هناك سلسلة من الافتتاحات فى أبو الريش وقصر العينى خلال الفترة المقبلة.

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رئيس جامعة القاهرة: 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بوحدة حديثى الولادة بـ"أبو الريش"

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