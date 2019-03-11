حريق يلتهم مخزن مواد غذائية بطنطا

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية ملك "عبد الله.ع" انتقلت قوات الحماية المدنية، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم اول طنطا، وتم إخماد النيران بعد أن التهمت محتوياته المخزن، تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.