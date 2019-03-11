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حريق يلتهم مخزن مواد غذائية بطنطا

الإثنين، 11 مارس 2019 06:44 م
حريق يلتهم مخزن مواد غذائية بطنطا حريق مخزن
الغربية – عادل ضرة - مريم بدر الدين
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شهدت منطقة ترعة الشيتي دائرة قسم اول طنطا بمحافظة الغربية، نشوب حريق بمخزن مواد غذائية، والتهمت النيران محتوياته، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، وتم إخماد النيران.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، بنشوب حريق بمخزن مواد غذائية ملك "عبد الله.ع" انتقلت قوات الحماية المدنية، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث قسم اول طنطا، وتم إخماد النيران بعد أن التهمت محتوياته المخزن، تحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 

 


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