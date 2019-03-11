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الإثنين، 11 مارس 2019 11:07 ص
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حبس 4 عاطلين استولو على سيارة محملة بـ 40 طن حديد فى المنوفية

الإثنين، 11 مارس 2019 10:07 ص
حبس 4 عاطلين استولو على سيارة محملة بـ 40 طن حديد فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز السادات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عصام جوده رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 4 أشخاص استولوا على مقطورة محملة بـ 40 طن حديد تحت تهديد السلاح، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، عقب تلقيه بلاغًا من "توفيق. س" 40 عاماً سائق ومُقيم بدائرة مركز الباجور، بقيام 4 مجهولين يستقلون سيارة "ميكروباص" بإنزاله من السيارة قيادته "نقل بمقطورة" محملة بنحو 40 طن حديد، فى أثناء توقفه للاستراحة بميدان بريما بدائرة المركز، والاستيلاء منه على السيارة بحمولتها كرهًا عنه والهروب.

على الفور قرر اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، تشكل فريق بحث جنائى برئاسة العميد عبد الرحمن محمد رئيس فرع البحث الجنائى بالسادات، والرائد أحمد خلف رئيس مباحث مركز السادات، بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي، والتى أسفر عن ضبط المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.


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