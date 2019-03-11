تسوية المنازعات المالية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة النصر للبترول

البحر الأحمر- عماد عرفة

عقد اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع المختصين بشركة النصر للبترول لمناقشة المنازعات المالية بين الهيئة وشركة النصر للبترول والوصول لتسوية مناسبة لسداد مستحقات الهيئة منذ عام 2013 وإنهاء الخلاف الذى وصل لقضايا تحكيم .

واتفق الطرفين على قيام شركة النصر للبترول بسداد قيمة 50% من إجمالى المديونية المستحقة للهيئة حتى 30 يونية 2017، وإلتزمها بسداد باقى المديونية فى موعد اقصاه 30 يونية 2019 .

وكذلك يتم سداد كافة مديونية الشركة بانتهاء عام 2019، على أن يتم تحرير عقد مقابل انتفاع للشركة (طبقا للقرار الوزارى 800) فى حالة إلتزامها بالسداد طبقا للاتفاق المبرم مع الهيئة .

ويأتى ذلك فى إطار مساعى الهيئة نحو تحصيل مستحقاتها لدى الشركات والتوكيلات المتعاملة معها، وحرص رئيس الهيئة على متابعة وتحصيل تلك المستحقات أولا بأول دون تأخير، وحفاظا على أموال الهيئة وتشجيعا لشركة النصر للبترول وهى إحدى شركات القطاع العام.