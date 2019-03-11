تحرير 1007 مخالفات متنوعة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور، حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور، عن تحرير وضبط 1007 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 488 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125 "و21 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و30 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و73 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو17 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 8 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و11 مخالفة بيئة و108 مخالفات تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 14 مخالفة خط السير و14 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 17 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و22 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و16 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و15 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 5 سيارات متروكة و22 مخالفة إزالة فاميه وتحرير21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و37 مخالفة مواقف عشوائية و10 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير26 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.