video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"بحوث وتطوير الفلزات": عالجنا مشاكل بعدة دول أفريقية ووفرنا على مصر ملايين

الإثنين، 11 مارس 2019 01:25 م
"بحوث وتطوير الفلزات": عالجنا مشاكل بعدة دول أفريقية ووفرنا على مصر ملايين المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد الدكتور محمد رشاد الشربينى، رئيس شعبة المواد المتقدمة بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وسكرتير المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة، أن المركز وفر على مصر مبالغ كبيرة تقدر بالملايين، فى معالجة وحل مشاكل الصناعات، مثل السيراميك والأسمنت والسباكة وقطع الغيار وغيرها الكثير.
 
 
وأضاف الشربينى، لـ"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة المنعقد الآن، بأحد فنادق القاهرة، أن مركز بحوث الفلزات يهتم بالصناعات وحل مشاكلها، بالإضافة إلى المشاركة فى تصنيع قطع الغيار لأى معدة بمصر وذلك من خلال أبحاثه التى يتم تطبيقها والاستفادة منها.
 
 
وأكد أكد الدكتور محمد رشاد الشربينى، رئيس شعبة المواد المتقدمة بمركز بحوث وتطوير الفلزات، وسكرتير المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة، على أن مركز بحوث وتطوير الفلزات انشأت مركز سباكة فى الخرطوم، ومركزا أخر فى أوغندا، كما تم معالجة عدة مشاكل للصناعات فى الدول الأفريقية والعربية، مشيرا إلى أن مصر تقدم برامج تدريبية لطلبة 25 دولة على علوم المواد وتطوير الفلزات.
 
 
المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة (1)
 

المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة (2)
 

المؤتمر الدولى الثانى لعلوم المواد والهندسة (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر تشارك بأكثر من 100 بحث قابل للتطبيق بالمؤتمر الدولى الثانى لعلوم الهندسة

العلوم والهندسة

تطوير الفلزات

التعليم العالى

العلوم والتكنولوجيا




لا تفوتك
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصحة: تشغيل 35 وحدة صحية و6 مستشفيات بنظام التأمين الصحى الجديد فى 30 يونيو ببورسعيد.. العمل بالحجز المسبق للكشوفات غير الطارئة والروشتة الإلكترونية لصرف العلاج.. وتحديث بروتوكولات علاج الأمراض المزمنة

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

الصين تصفع عملاق الطائرات الأمريكية.. بكين تعلن تعليق استخدام طائرات "737 ماكس 8" بعد كارثة إثيوبيا.. شكوك بشأن السلامة لطائرات "بوينج" بعد سقوط طائرتين خلال 6 أشهر.. وCNN: الحوادث لا تزال قيد التحقيق

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

من يتسلم راية ميسي ورونالدو.. 7 نجوم يتنافسون على تصدر عرش كرة القدم

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

محافظ الدقهلية: مصانع تدوير القمامة تعمل بنسبة 50 إلى 70٪ من طاقتها الإنتاحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة