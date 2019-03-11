انطلاق فعاليات مسابقة أوائل طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الاثنين، فعاليات مسابقة أوائل طلاب الثانوية، بمشاركة 5 إدارات تعليمية، وذلك بمجمع إعلام الغردقة.

ومن جانبها قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن المدارس التى شاركت فى المسابقة هى الغردقة الثانوية للبنات بإدارة الغردقة التعليمية، على رفيع الثانوية للبنات بإدارة رأس غارب التعليمية، الشهيد سيف الثانوية للبنين إدارة سفاجا التعليمية، مدرسة الشهيد كمال الدين حسين إدارة القصير التعليمية، مدرسة البطل أحمد عرابى إدارة حلايب التعليمية.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، فى تصريحات على هامش المسابقة، أن هناك اهتماما وحرصا من المحافظة بالعملية التعليمية، كون التعليم اللبنة الأساسية فى عملية الإصلاح بكافة المجالات، وهو بنيان الدول وطريق الإصلاح للمجتمعات.