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الإثنين، 11 مارس 2019 10:51 م
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انتهاء المرحلة الأولى من إصلاح فواصل كوبرى أبيس بالإسكندرية

الإثنين، 11 مارس 2019 10:29 م
انتهاء المرحلة الأولى من إصلاح فواصل كوبرى أبيس بالإسكندرية إصلاح فواصل كوبرى أبيس
الإسكندرية - جاكلين منير
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أنهت محافظة الإسكندرية اليوم المرحلة الأولى من أعمال إصلاح فواصل كوبرى أبيس باتجاه العوايد- الطريق الدائرى، وبواقع 26 فاصلة بمنزلة الطريق الدائرى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية بإصلاح فواصل الكوبري للحد من مشكلة التكدس المروري به.
 
وستبدأ المرحلة الثانية من أعمال الإصلاح اعتبار من فجر الغد، حيث تشمل الحارة الملاصقة لجزيرة المنتصف "الحارة اليسرى" من الكوبرى بداية من مطلع الكوبرى من جهة العوايد وحتى منزل الطريق الزراعى بكوبرى أبيس.
 
وناشدت محافظة الإسكندرية من المواطنين توخي الحذر وتهدئة السرعة ليلا أثناء المرور بموقع العمل. حيث ستكون الأعمال يوميا من الساعة 12صباحا وحتى 6 صباحا.
 
 

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