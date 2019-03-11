الولايات المتحدة قد تصبح بحلول 2023 واحدة من أكبر مصدرى النفط عالميا

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كشف تقرير صدرعن الوكالة الدولية للطاقة، أن الولايات المتحدة ستضاعف من إنتاجها من النفط، بحيث ستصبح من أكبر مصدريه على مستوى العالم بحلول عام 2023 .

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة، على موقعها الإلكترونى، إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخفيف سيصل فى عام 2023 إلى 3.7 مليون برميل يوميا، وهو ما يعتبر أكثر من نصف النمو فى إنتاج النفط.

وأوضح التقرير أنه فى عام 2021، ستصبح الولايات المتحدة مصدرا صافيا للنفط والمنتجات النفطية، بحلول 2023 ، يمكن أن تصبح واحدة من أكبر مصدرى النفط فى العالم، متجاوزة على روسيا.

ومع زيادة قدرة أوبك على نحو متواضع، فأن الاهتمام سيتركز أكثر على البلدان غير الأعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول، بقيادة الولايات المتحدة التى أصبحت أكثر هيمنة فى سوق النفط العالمية.

وبسبب إنتاجها من النفط الخفيف، فأنه بحلول عام 2023 ينمو الناتج فى الولايات المتحدة بنسبة 3.7 مليون برميل/يوم أكثر من نصف إجمالى النمو فى إنتاجية الطاقة العالمية والذى يصل 6.4 مليون برميل/ يوم متوقع بحلول ذلك الوقت ، وسيصل إجمالى إنتاج السوائل فى الولايات المتحدة إلى ما يقرب من 17 مليون برميل يوميا، مما يجعله المنتج العالمى الأعلى بسهولة، ويطابق تقريبا مستوى الطلب على المنتجات المحلية، قد يكون الإنتاج الأمريكى أعلى من ذلك بحلول عام 2023 إذا ارتفعت الأسعار فوق الافتراضات الواردة فى هذا التقرير، والتى تستند إلى منحنى السعر الآجل الحالى.

وقالت وكالة الطاقة الدولية فى تقريرها عن سوق النفط لعام 2019 (توقعات بحلول 2023): "ستظل الولايات المتحدة على المدى المتوسط هى المهيمنة على نمو العرض في سوق النفط.. فى أعقاب النمو غير المسبوق فى عام 2018، حيث ارتفع إجمالي إنتاج الهيدروكربونات السائلة بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، وستشكل الولايات المتحدة حوالى 70 % من نمو الطاقة الإنتاجية العالمية بحلول عام 2023، مما يضيف إجمالى 4 ملايين برميل يوميا.

وتضيف الوكالة "ونتيجة لهذه الزيادة فى الإنتاج، ستصبح الولايات المتحدة، فى عام 2021، مصدرا صافيا للنفط والمنتجات النفطية".

وتؤكد وكالة الطاقة الدولية، أنه " إذا تم إطلاق جميع مشاريع التصدير المعلنة فى نهاية المطاف، فأن الولايات المتحدة ستكون بحلول عام 2023، قادرة على تصدير ما يصل إلى 8.4 مليون برميل نفط يوميا.. وهذا سيجعل الولايات المتحدة واحدة من أكبر مصدرى النفط الخام من حيث القدرة على التصدير متجاوزة روسيا، حتى على الرغم من بقاء صافى الصادرات أقل بكثير مما هو عليه في هذه البلدان".