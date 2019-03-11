الوفد الطبى المصرى يختتم زيارته لغزة بعد إنجازه أكثر من 30 عملية جراحية

كتب : أحمد جمعة

اختتم الوفد الطبى المصرى زيارته لقطاع غزة والتى استمرت لأسبوعين متتالين أنجز خلالهما 30 عملية جراحية وعاين خلالها مئات الحالات المرضية والإصابات الناجمة عن اعتداءات الاحتلال خلال مسيرات العودة.

وقبيل مغادرته للقطاع، قال رئيس الوفد الطبى المصرى استشارى جراحة العيون الدكتور محمود فتحى إن أساس الزيارة هو التأكيد على المودة والمحبة والعلاقة الطيبة بين الشعب المصرى والشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.

وبين د. فتحى أنه تم خلال زيارة الوفد معاينة وتشخيص المئات من الحالات الصعبة والمعقدة، مشيراً إلى أنه يتضح من خلال الاصابات سوء النية لدى جنود الاحتلال وتعمد واضح لإلحاق أضرار مباشرة بحاسة الابصار لدى الأطفال.

وأوضح د. فتحى أن أحد أسباب الزيارة يكمن في تحقيق تبادل الخبرات وفتح مجال التبادل التدريبي بين جمهورية مصر العربية وأطباء القطاع على اساس ان يتم استمرار التعليم الطبي وتبادل الخبرات.

ولفت د. فتحى إلى كفاءة الفريق الطبي المحلي الذي عمل مع الوفد الطبي المصري فى مجال التشخيص وانجاز العمليات الجراحية.

وأجرى الوفد الطبي 10 عمليات جراحية في مجال جراحة العيون، و 20 عملية في مجال جراحة العظام، وذلك بالشراكة مع الطاقم الطبي المحلي.

إلى ذلك قال استشاري جراحة العيون في مستشفى غزة الاوروبي د. محمد أبو مذكور إن زيارة الوفد وعلى الرغم مما حققته من انجازات إلا أن زيارته تأتي كمقدمة استكشافية لما سيتم انجازه خلال المرحلة المقبلة.

وبين د. أبو مذكور أن الوفد الطبي المصري اطلع على جوانب النقص في الأدوية والمستهلكات الطبية الخاصة بالعمليات الجراحية، واعداً بالعمل خلال الزيارات القادمة على جلب المزيد من الدعم في ذات المجال.

وضم الوفد الطبي المصري 6 أطباء 3 منهم في مجال جراحة العظام و2 في مجال جراحة العيون وطبيب تخدير وسيتم معاينة الحالات واجراء العمليات وتدريب وتطوير وتبادل الخبرات.