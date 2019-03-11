"الوطنية للانتخابات " : إغلاق اللجان الفرعية بأشمون وبدء عمليات فرز الاصوات

كتب إبراهيم قاسم – هدى أبو بكر

أغلقت اللجان الانتخابية بدائرة أشمون بالمنوفية ، أبوابها فى تمام التاسعة مساء ،مع السماح لاخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى بالتصويت وذلك خلال اليوم الثانى لعملية الاقتراع على المقعد الذى خلى بوفاة نائب الدائرة محمود الخشن، فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة ، كما بدأ رؤوساء اللجان الانتخابية فى عمليات فض صناديق الاقتراع وفرز الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح فى هذه الدائرة.

وأعلن المستشار محمود الشريف ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى باسمها، عن انتهاء عمليات الاقتراع على مقعد دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وبدء عمليات الفرز لاوراق الاقتراع داخل اللجان الفرعية، مشيرا إلى أن رؤساء اللجان سيقمون بحصر العددى للاصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح ثم يتم ارسالها إلى اللجنة العامة بالمحافظة والتى تقوم بدورها بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لجمعها مع انتخابات الخارج .

وأكد "الشريف" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عمليات الاقتراع فى اليوم الاول والثانى مرت فى هدوء دون تلقى الهيئة الوطنية للانتخابات أى شكاوى، مشيرا إلى انه سيتم إعلان نتائج الجولة الاولى من هذة الانتخابات وفقا لما هو مقرر بالجدول الزمنى فى 17 مارس الجارى.

الجدير بالذكر أن عدد من لهم حق التصويت بدائرة أشمون بالمنوفية يبلغ 488 ألف و955 ناخب ، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 185 لجنة وتضم الدائرة لجنة عامة واحدة ، ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات بالدائرة 210 قاضى موزعين على اللجان الفرعية واللجنة العامة ، فيما يبلغ عدد الموظفين المشرفين 771 موظف، فيما يتنافس بالانتخابات 18 مرشحا.

وجرى تصويت المصريين بالخارج فى الدائرة يومى 1و2 مارس الجارى، حيث تم ارسال محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات تمهيدا لضمها على نتائج انتخابات الداخل.

وعدلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ، نائب رئيس محكمة النقض، مواعيد الإعادة – أن وجدت - فى الانتخابات التكميلية لدائرة أشمون بالمنوفية، وذلك من خلال تقليص المدد التى سبق وأن حددتها الهيئة فى الجدول الزمنى.

وتضمنت التعديلات الجدول الزمنى إجراء انتخابات الاعادة فى الخارج يومى 2 و3 أبريل بدلا من يومى 5 و6 أبريل، كما تم تقليص المدة المحددة لدعاية الانتخابية فى حالة جولة الاعادة بالداخل بحيث تبدأ يوم 4 أبريل بدلاً من يوم 7 أبريل، ويكون بدأت فترة الصمت الدعائى يوم 6 أبريل بدلاً من يوم 13 أبريل.