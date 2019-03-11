الموافقة على إقامة 25 مشروعًا جديدًا فى المنطقة الصناعية بجمصة

الدقهلية شريف الديب

حصل 25 من المستثمرين الراغبين في اقامة مشروعات جديدة في المنطقة الصناعية بجمصة، علي الموافقة المبدئية لاقامة مشروعاتهم، منهم 9 مستثمرين، طلبت الامانه الفنيه للمنطقة الصناعية منهم استكمال المستندات الخاصة بمشروعاتهم، وتم تأجيل البت في طلبات 8 مستثمرين للمفاضلة بين مشروعاتهم، وهي في مجالات الأعلاف والمواسير البلاستيك، والأدويه ومستحضرات التجميل، والألبان، وتم رفض 34 طلبا إما لعدم الجدية أو لعدم توافر التمويل اللازم لإقامة المشروعات .

جاء ذلك، خلال استعراض مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصه، اليوم، في اجتماعه برئاسة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أنشطة المنطقة الصناعية.

وقالت المهندسة سلوى جابر مدير عام التنمية الاقتصادية، أن المنطقة تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، تم دراستها واتخاذ قرارات بشأنها، بالإضافة إلى تلقي الأمانة 100 طلب جديد من المستثمرين.

واعرب الدكتور كمال شاروبيم، عن سعادته بالاقبال الكبير من المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة على مساحة 108 فدان، التي تعد امتدادا للمنطقة الصناعية بجمصه، وقال أتمنى أن يرتفع عدد المستثمرين الجدد الراغبين في إقامة مشروعاتهم في هذه المنطقة التي نوليها اهتماما كبيرا.

و طلب شاروبيم، من أحمد محجوب مدير المنطقة الصناعية أن يعمل بعيداً عن البيروقراطية مع الالتزام الكامل بالقانون، حيث قال "ما تشتغلش موظف انت مدير ولديك صلاحيات استخدمها حتى تنجح "،وأضاف أن تشكيل اللجان لا يحل المشاكل لكن دراسة المشكلة بشكل علمي وواقعي واتخاذ القرارات اللازمة للحل.

وطلب محافظ الدقهلية، من مدير المنطقة الصناعية بجمصة، اعداد تقرير عن عدد المصانع الموجودة بالمنطقة سواء العاملة والمتوقفة والتي تحت الإنشاء، وكذلك اسباب التوقف عن العمل، لان هناك مشكلات أدت إلى التوقف أو البطء في الإنشاءات، ويمكن دراستها وحلها داخل المحافظة ،وهناك مشكلات يجب رفعها للجهات المعنية في الحكومة.

وشدد محافظ الدقهلية، على أن يتم الانتهاء من هذا التقرير خلال أسبوع واحد على الأكثر.