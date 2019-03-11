المشدد 7 سنوات لسائق فى اتهامه بالسرقة بالإكراه بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة سائق لسرقته آخر بالإكراه بالطريق العام بمدينة نصر، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني وعضوية المستشارين علي أحمد صقر وأيمن عبدالرازق وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم " عبدالعليم ا ع " 24 عام سائق أنه فى ديسمبر 2018 قام المتهم وآخرين مجهولين بسرقة المبلغ المالي للمجني عليه " صالح م ع "، وذلك بالإكراه بالطريق العام، بأن قاموا بإيهامه بأنهم من رجال الشرطة طالبين تفتيش سيارته، وما أن عثروا بحوزته علي مبلغ مالى قاموا بالاستيلاء عليه، وبمقاومتهم قام أحدهم بإشهار سلاح ناري " مسدس " في وجهه مما شل مقاومته، وتمكنوا من الاستيلاء على المبلغ المالى بالإكراه.