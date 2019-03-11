اللجنة العامة لانتخابات "الصيادلة" تحظر تعليق الدعاية بمقرات النقابة بالمحافظات

طالبت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة، المقرر لها 16 أبريل المقبل، النقابات الفرعية بالمحافظات، باتخاذ اللازم والتنبيه على كل المرشحين، بعدم تعليق أى بنرات أو بوسترات كدعاية انتخابية، داخل مقر النقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، ومقر اتحاد المهن الطبية، وذلك حرصًا على سير العملية الانتخابية، وإتاحة الفرصة لجميع المرشحين دون إقصاء لأحد.

ودعت اللجنة رؤساء اللجان الفرعية بالمحافظات للإشراف على الانتخابات، لحضور اجتماع اللجنة العامة للانتخابات، السبت 4 أبريل المقبل، بدار الحكمة، وذلك للنظر فى سير إجراءات العملية الانتخابية.

وكانت النقابة العامة للانتخابات، قد أعلنت فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، على مقعد النقيب العام للصيادلة، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية مجلس النقابة العامة، والفرعيات بالمحافظات، 3 مارس الجارى، وتستمر فى تلقى الطلبات حتى غدٍ الثلاثاء 12 مارس 2019.