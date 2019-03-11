القبض على 1584هاربا من تنفيذ أحكام قضائية فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية .

أسفرت الحملة، التى أشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، واللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط 1584هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس، منهم هارب من حكم مؤبد جنايات مركز حوش عيسى.

كما تم تحرير 1335مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير في الممنوع والتصالح، واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة.