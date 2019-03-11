القبض على عاطلين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد فى القليوبية

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين هاربين من حكمين بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، بضبط "رمضان. م.ر" 28 سنة سائق محكوم عليه فى القضية رقم 22683 لسنة 2017م جنايات مركز قليوب "مخدرات"، كلى رقم 2692 لسنة 2017م بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"سعيد.ع. ح" 27 سنة عاطل محكوم عليه فى القضية رقم 3504 لسنة 2018م جنايات قسم الخانكة "مخدرات" كلى رقم 2773 لسنة 2018م، حصر رقم 366 لسنة 2019م بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه و3 سنوات وغرامة 3 آلاف جنيه.

كما تم ضبط "ح.ا.ح" 32 سنة مقاول، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 94 حكم حبس جزئى، تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.