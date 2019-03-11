video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على سائق بمستندات مزورة فى مرور بنها

الإثنين، 11 مارس 2019 11:33 ص
القبض على سائق بمستندات مزورة فى مرور بنها مستندات مزورة - أرشيفية
القليوبيه - نيفين طه
إضافة تعليق

ألقت مباحث مرور القليوبية، القبض على سائق لضبطه بمستندات مزورة أثناء استخراج رخصة مهنية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبد العظيم محمد رئيس مباحث إدراة المرور بالمديرية، من ضبط المدعو "محمود . ر . ع" 35 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم ثان بنها، حال قيامه باستخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة رقم 5328 ثالثة قليوبية بمؤهل دراسى إتمام مرحلة التعليم الأساسى (مدرسة محمد فريد الإبتدائية) منسوب صدورها لإدارة بنها التعليمية "مزورة" بالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور تلك الشهاده أفادت بأنها غير صحيح "مزور"، وبمواجهته أقر بأنه تحصل على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يدعى "احمد. ا. ن" مبلغ مالى 3 آلاف جنيه، جارى استهداف الأخير لضبطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1284 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

طالب يطعن نجار بمطواه لمعاكسته عمته بقليوب

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

مستندات مزورة

مرور القليوبية

القليوبية

مدير امن القليوبية




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة