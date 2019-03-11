القبض على سائق بمستندات مزورة فى مرور بنها

القليوبيه - نيفين طه

ألقت مباحث مرور القليوبية، القبض على سائق لضبطه بمستندات مزورة أثناء استخراج رخصة مهنية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد عبد العظيم محمد رئيس مباحث إدراة المرور بالمديرية، من ضبط المدعو "محمود . ر . ع" 35 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم ثان بنها، حال قيامه باستخراج رخصة قيادة مهنية ثالثة رقم 5328 ثالثة قليوبية بمؤهل دراسى إتمام مرحلة التعليم الأساسى (مدرسة محمد فريد الإبتدائية) منسوب صدورها لإدارة بنها التعليمية "مزورة" بالاستعلام من الجهة المنسوب إليها صدور تلك الشهاده أفادت بأنها غير صحيح "مزور"، وبمواجهته أقر بأنه تحصل على تلك الشهادة من أحد الأشخاص يدعى "احمد. ا. ن" مبلغ مالى 3 آلاف جنيه، جارى استهداف الأخير لضبطة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1284 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.