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الغردقة تستقبل الفوج الثانى من أبناء حلايب وشلاتين للمشاركة ببرنامج أهل مصر

الإثنين، 11 مارس 2019 03:34 م
الغردقة تستقبل الفوج الثانى من أبناء حلايب وشلاتين للمشاركة ببرنامج أهل مصر جانب من مشاركة شباب حلايب وشلاتين
البحر الأحمر - عماد عرفة
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استقبلت مدينة الغردقة، اليوم الإثنين، الفوج الثانى من برنامج "أهل مصر" للمحافظات الحدودية، بمشاركة 50 شابا وفتاة من ابناء مدن حلايب وشلاتين. 
 
بدأ البرنامج بندوة توعوية عن صحة الإنسان والإسعافات الأولية، والتى حاضر فيها الدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، وذلك بمجمع اعلام الغردقة، حيث تناولت الندوة النظافة الشخصية، وطرق الوقاية من الأمراض والإسعافات الأولية. 
 
من جانبه، قال أحمد صلاح حشيش وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن البرنامج هو برنامج ترفيهي لأبناء المحافظات الحدودية، بالتعاون مع الأوقاف والصحة والتنمية المحلية. 
 
ومن المقرر، أن تستمر فعاليات الفوج الثانى، حتى 15 مارس الجارى، ويضم البرنامج جانب توعوى وترفيهي.
 
 
 
 
 
 

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