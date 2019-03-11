انتشلت قوات حرس السواحل اليونانية اليوم الأحد جثتى سيدة وطفلة يعتقد أنهما من المهاجرين غير الشرعيين بعد العثور عليهما قبالة ساحل جزيرة ليسبوس فى بحر ايجه.
وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات حرس السواحل عثرت فى البداية على جثة الطفلة التى تبلغ من العمر نحو 6 أعوام فى المياه ، فيما عثرت فى وقت لاحق على جثة السيدة ملقاة على شاطىء صخرى.
وصرح متحدث باسم قوات حرس السواحل بأن الجثتين فى حالة تحلل كامل ، غير أنه لم يكشف عن عمر السيدة أو جنسيتها ، فيما يعتقد أنهما من المهاجرات غير الشرعيات.
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