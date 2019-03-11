وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن قوات حرس السواحل عثرت فى البداية على جثة الطفلة التى تبلغ من العمر نحو 6 أعوام فى المياه ، فيما عثرت فى وقت لاحق على جثة السيدة ملقاة على شاطىء صخرى.

وصرح متحدث باسم قوات حرس السواحل بأن الجثتين فى حالة تحلل كامل ، غير أنه لم يكشف عن عمر السيدة أو جنسيتها ، فيما يعتقد أنهما من المهاجرات غير الشرعيات.