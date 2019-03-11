الطفل عبدالرحمن بالشرقية ضحية "نزيف الأسلفت" يطالب بالعلاج وبحقه من المتهم

الشرقية – إيمان مهنى

"ما يقدر على القدرة إلا ربنا، ابنى أصبح مشلول لا أستطع علاجه أو أجيب حقه من المتهم" هذه هى ملخص مأساة الطفل عبدالرحمن محمد ابن محافظة الشرقية والذى يعانى من شلل نصفى بسبب حادث أليم.

بقرية أبو شلبى التابعة لمركز فاقوس يعيش الطفل عبد الرحمن محمد عبدالرحمن 10 سنوات، داخل منزل بسيط، مأساة إنسانية، لا يستطع الاعتماد على نفسه فى الأكل أو الملبس ولا يستطع الحركة، وتترسم على وجه علامات الحزن بسبب حرمانه من الحياة.

فيقول والده محمد عبدالرحمن، عامل زراعى، ابنى كانت البلد كلها تحسدنى علية من أدبة وجماله وتفوقه على أقرانه بالمدرسة، ويتنبأ له الجميع بمستقبل علمى واعد، لكن مشيئة الله، أثناء خروجه من المدرسة العام القبل الماضى، جاءت سيارة مسرعة وصدمته، لندخل فى دوامة، حيث نقل لفترة فى المستشفى المركزى لضعف الإمكانيات لم يتم إسعافه وبعدها نقل للعناية المركزة بالمستشفى الجامعى ليبقى 75 يوما فيها بسبب أصابته فى المخ، مضيفا خلال العامين استدنت من الجميع لتوفير علاج له، وتحسن قليلا إلا أن الحادث اثر على قدمه ويده.

وأضاف بقوله، أن أحد الأهالى قام بتصوير الحادث واستطعنا من خلاله تحديد المتهم، وتبين أيضا أن السيارة ملك سيدة تدعى " نسمة، ح "، والتى صدر حكم غيابى ضدها بـ6 أشهر مع الشغل وغرامة ألف جنيه فى القضية برقم المحضر 3891 لسنة 2016، قبل عامين مع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم إلى الآن، وأردف الأب: أن نجلى أصبحا لا يستطع أن يقوم بخدمة نفسه حتى الأكل لابد من يطعمه أو تغير ملابسة.

و طالب محمد عبدالرحمن، بسرعة تنفيذ الحكم الصادر بحق نجله، وتوفير العلاج الطبيعى له، لافتا أن الأطباء قرارا أنه يحتاج لجلسات علاج طبيعى 3 مرات أسبوعيا للأكثر من عامين لكى يتمكن من الحركة، وهو فوق قدرته المادية، فالقرية هى أحد القرى الريفية البعيدة عن المدينة ولا يوجد أى إمكانيات لمراكز علاج طبيعى، وان نقلة للمدينة بفاقوس أو الصالحية يكلفه مبالغ فوق قدرته المادية بخلاف أسعار الجلسات.