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الإثنين، 11 مارس 2019 08:03 م
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السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 11 مارس 2019 07:00 م
السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس
تحت عنوان فى السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، الفريق كامل الوزير يؤدى اليمين وزيرا للنقل.. السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. توجيهات رئاسية بالتطوير الشامل للمنظومة وتعزيز معايير الأمان والسلامة. 
 
فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..
 

ـ إذا اختلف اللصوص ظهرت السرقة.. بهجت صابر يفضح الجماعة الإرهابية: الإخوان طراطير ومرتزقة وبيقبضوا من الجزيرة.. محمود حسين ينفق على نور وعبدالهادى وآيات فى فنادق 5 نجوم بتركيا.. وأنا مش هبطل أفضحهم

 
ـ مصطفى بكرى يكتب عن دور «الإخوان وحازمون» وراء الأحداث بهدف إسقاط الدولة.. تفاصيل القصة الحقيقية التى رواها السيسى عن أحداث محمد محمود.. قناة الجزيرة لعبت دوراً فى التحريض.. والمتآمرون حاولوا اقتحام وزارة الداخلية والسيطرة عليها
 

ـ «أميرة» حققت حلمها بافتتاح محل ملابس ومفروشات بدعم «المشروعات الصغيرة»

 
ـ الفريق كامل الوزير يؤدى اليمين وزيرا للنقل.. السكة الحديد.. الإصلاح فى الطريق.. توجيهات رئاسية بالتطوير الشامل للمنظومة وتعزيز معايير الأمان والسلامة
 

ـ القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية فى سيناء.. بيان القوات المسلحة: تفجير 204 عبوات ناسفة تم زرعها

 
ـ «الانضباط » تستدعى عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يعلن رفض أى تأجيلات جديدة فى الدورى
 

ـ فحص الشكاوى خلال أسبوعين.. 90 ألف تظلم فى ملف الاستبعاد من بطاقات التموين

 
ـ الحكومة فى تقريرها «النصف سنوى » للبرلمان تؤكد: خفض البطالة ل 8.9 %.. و 5.4 % معدل نمو الاقتصاد.. «مدبولى»: مستمرون فى بذل قصارى الجهد لرفع معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة فرص العمل
 

ـ تامر عبد الحميد «دونجا»: الزمالك يحتاج شيكابالا «قائداً».. والشحات وصبحى «لسه ماجوش»

 
ـ الدولة تطارد متعاطى المخدرات فى الوزارات والهيئات الحكومية.. فحص 8200 موظف خلال شهرين.. وطلب العلاج طواعية يضمن السرية
 

ـ انتهاء تسجيل حجاج السياحة الأحد.. والقرعة 27 مارس لاختيار 36 ألف حاج

 
ـ "الخارجية" تستضيف الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين بالدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن
 
اليوم السابع
 

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