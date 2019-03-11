video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 04:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

السبت المقبل.. شركة مياه الأقصر تقطع الخدمة عن15 منطقة لأعمال الصيانة

الإثنين، 11 مارس 2019 04:01 م
السبت المقبل.. شركة مياه الأقصر تقطع الخدمة عن15 منطقة لأعمال الصيانة انقطاع المياه - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع الخدمة يوم السبت المقبل، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، عن 15 منطقة وذلك لأعمال تطهير وتعقيم الحاويات والفلاتر و الخزانات بمحطة مياه الرضوانية الجديدة بالبغدادى.
 
وتشمل تلك المناطق التي تقطع المياة فيها مايلي، "نجع عمرون - الدويكات - نجع عبد العزيز - الفخرانية - طبش - رأس الجسر - أبو عطيون - الكريشاب - العبابدة شرق - حسب ربه الشرقى - الصوالحة - حى الزهور - الحميات - قوات الأمن - المعالجة"، وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة، وسرعة الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 على أرقام : ( 125 - 0952282406 – 01147999752) حال وجود أى طارئ .
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطع المياه بـ4 مناطق فى الأقصر لإجراء صيانة وتطهير الخزانات والفلاتر

الاقصر

اخبار الاقصر

قطع المياة بالاقصر

اخبار مصر

صيانة وتطهير محطة مياة الرضوانية

اخبار المحافظات

شركة مياة الشرب بالاقصر




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة