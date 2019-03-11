السبت المقبل.. شركة مياه الأقصر تقطع الخدمة عن15 منطقة لأعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، عن قطع الخدمة يوم السبت المقبل، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، عن 15 منطقة وذلك لأعمال تطهير وتعقيم الحاويات والفلاتر و الخزانات بمحطة مياه الرضوانية الجديدة بالبغدادى.

وتشمل تلك المناطق التي تقطع المياة فيها مايلي، "نجع عمرون - الدويكات - نجع عبد العزيز - الفخرانية - طبش - رأس الجسر - أبو عطيون - الكريشاب - العبابدة شرق - حسب ربه الشرقى - الصوالحة - حى الزهور - الحميات - قوات الأمن - المعالجة"، وأهابت الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب المخابز ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه لسد العجز لتلك الفترة، وسرعة الإتصال بغرفة عمليات الخط الساخن 125 على أرقام : ( 125 - 0952282406 – 01147999752) حال وجود أى طارئ .