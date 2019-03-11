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الحكومة فى تقريرها النصف سنوى للبرلمان: خفض معدل البطالة لـ8.9%

الإثنين، 11 مارس 2019 10:24 ص
الحكومة فى تقريرها النصف سنوى للبرلمان: خفض معدل البطالة لـ8.9% الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، تقريراً نصف سنوى، عما تم إنجازه خلال الأشهر الـ 6 الأولى من عمل الحكومة الحالية فى مختلف البرامج والمحاور التى يتضمنها برنامج عمل الحكومة.

 وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تمضى فى تنفيذ برنامجها بخُطى ثابتة، ووفق رؤية وطنية خالصة، ومن منطلق إيمانٍ راسخ، بأنه لا إنجاز دون متابعة، ولا عمل دون شراكة، مثمنا فى هذا الصدد دور البرلمان كشريكٍ أساسى إلى جانب الحكومة ليس فى صياغة البرامج والقوانين فحسب، وإنما فى متابعتها أيضاً، لقياس معدلات الأداء، والوقوف على التحديات التى تواجه عملية التنفيذ، لتذليلها معاً، كما ثمن دور المواطن المصرى فى تفهمه لأولويات المرحلة، والتفافه حول قيادته السياسية، ما كان له الفضلُ الأكبر فى انتقالنا بنجاح من مرحلة تثبيت أركان الدولة إلى مرحلة الانطلاق لبدء جنى الثمار.

وأشار مدبولى إلى أن التقرير المقدم إلى نواب الشعب، هو نتاجُ التزام الحكومة بتقديم تقرير متابعة كل 6 أشهر بما يتم تنفيذه، بعد منحها الثقة من مجلس النواب فى 25 يوليو 2018، لافتاً إلى استمرار الحكومة فى مواصلة جهودها لترجمة محاور برنامج عملها إلى خطواتٍ حقيقية وملموسة تعود بالخير على حياة المواطن المصرى فى شتى جوانبها، ولفت إلى أن ما يتضمنه التقرير من حقائق هو ثمرة عمل "المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم"، التى تتواصل مع مختلف الوزارات لحظة بلحظة، لرصد كُل ما يتحقق، ومتابعة ما يتم إنجازه، لتُكون الصورة واضحة أمام صانع القرار، لاتخاذ ما يلزم من قرارات.

فيما يتعلق بهدف النهوض بمستويات التشغيل، فقد أشار التقرير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى ساهمت فى خفض معدل البطالة خلال الربع الثانى 18/2019، ليسجل (8,9%) مقارنة بمعدل بلغ 11,3% خلال ذات الفترة فى العام الماضى 17/2018، ومن المتوقع انخفاض معدل البطالة ليصل إلى (9,7%) عام 18/2019 فى ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وقيام الدولة بتحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة الاستثمارات العامة الموجهة لتطوير البنية الأساسية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى.


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