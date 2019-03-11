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الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الإثنين، 11 مارس 2019 10:58 ص
الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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كشف التقرير النصف سنوى الذى أرسلته الحكومة للبرلمان إلى جهود الدولة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" بهدف تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، حيث تم تنفيذ 17 برنامجًا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر استفاد منه نحو 216353 شابًا وفتاة، كما تم توجيه 2646 مليون جنيه لتمويل 124 الف مشروع مما وفر حوالى 211 ألف فرصة عمل، وتم توقيع 17 مذكرة تفاهم مع عدد من الجامعات، وعقد 6 مسابقات رواد الأعمال لتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة وذات القيمة المضافة، وكذلك تم عقد 475 ندوة وبرنامجًا تدريبيًا لرفع المهارات الريادية والتأهيل للعمل الحر مما أفاد نحو 943 مستفيدًا.

 

وفى إطار حرص البرنامج على توفير القروض المُيسرة، فقد تم توجيه 4308 مليون جنيه لتمويل 49,3 ألف مشروع ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك" مما وفر حوالى 81 ألف فرصة عمل، فضلًا عن توجيه 14 مليون جنيه من صندوق التنمية المحلية لتمويل 1839 مشروعًا، إلى جانب ما قامت به وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيه مبلغ 84,500,000 جنيه مصرى لتمويل عدد 27,640 مشروع ضمن مشروعات تنمية المرأة فى الريف والمناطق الحضرية الفقيرة فى كافة المحافظات، مما وفر حوالى 30 ألف فرصة عمل.

 

يأتى ذلك إلى جانب ما تم تنفيذه فى إطار حرص البرنامج على تنمية المشروعات الصغيرة فى القطاع الزراعى، حيث تم توجيه 208,5 مليون جنيه لتمويل مشروع إحياء البتلو مما أفاد حوالى 1600 مواطن.


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