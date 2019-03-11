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الإثنين، 11 مارس 2019 10:31 م
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البيت الأبيض يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكى بنسبة 3% خلال عهد ترامب

الإثنين، 11 مارس 2019 10:07 م
البيت الأبيض يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكى بنسبة 3% خلال عهد ترامب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ
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توقع البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بما متوسطه 3% سنويا من إجمالي الناتج المحلي خلال سنوات عهد الرئيس دونالد ترامب، ما يعد أسرع بكثير من توقعات صادرة عن عدة أجهزة حكومية وخبراء اقتصاد.

وأشارت صحيفة "هيل" الأمريكية إلى أن الموازنة المقترحة من إدارة ترامب للعام المالي 2020، التي صدرت اليوم الاثنين، تفترض أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنسبة 2ر3% خلال 2019، و3.1% خلال 2020، و3% حتى 2024، وهو آخر عام يمكن لترامب أن يحكم فيه الولايات المتحدة حال فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض يتوقع أن الاقتصاد سيُعاني ركودا بعد ذلك لينمو بنسبة 9ر2% فقط خلال 2025، وينخفض إلى 8ر2 من 2026 حتى 2029. 
ولفتت الصحيفة إلى أن ترامب خاض الانتخابات في 2016 متعهدا بتعزيز النمو السنوي للاقتصاد الأمريكي بنسبة 3% على الأقل، وهو ما نفى إمكانية حدوثه العديد من خبراء الاقتصاد، لكن ترامب استطاع تحقيق نمو بنسبة 9ر2% خلال 2018. 


وذكرت الصحيفة أن توقعات البيت الأبيض لعامي 2019 و2020 لم تتغير عن التقديرات التي أصدرها في 2018 لنفس العامين، مضيفة أن توقعات البيت الأبيض أكثر تفاؤلا من التوقعات الصادرة عن مكتب الموازنة في الكونجرس، وهيئة الاحتياطي الفيدرالي، وعدد من خبراء الاقتصاد.


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