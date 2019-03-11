video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 07:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

البرلمان الجزائرى يصادق على مشروع قانون خاص بالأنشطة النووية المدنية

الإثنين، 11 مارس 2019 07:01 م
البرلمان الجزائرى يصادق على مشروع قانون خاص بالأنشطة النووية المدنية البرلمان الجزائرى
أ ش أ
إضافة تعليق

صادق المجلس الشعبى الوطنى الجزائرى (الغرفة الأدنى فى البرلمان) اليوم الإثنين على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية المدنية فى جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، وحضرها وزير الطاقة الجزائرى مصطفى قيطونى وعدد من الوزراء.

واعتبر قيطونى أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية يعد مكسبا" للجميع لكونه يعزز ويدعم دور الدولة فى هذا المجال ويعد ضمانا لحماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة.

وأكد قيطونى عزم القائمين على قطاع الطاقة بالعمل اكثر لتوفير الشروط الضرورية للنهوض بالقطاع لأنه قطاع حيوى يرتكز عليه الاقتصاد الجزائري.
ويهدف مشروع القانون المصادق عليه الى تحديد الاطار التشريعى والتنظيمى للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمى للطاقة النووية وانتاجها فى ظل احترام الالتزامات الدولية التى انضمت اليها الجزائر.

كما يهدف الى ضمان حماية صحة الانسان والبيئة والاجيال المقبلة من الأخطار المحتملة المتعلقة باستخدام الاشعاع المؤين وفقا لمبادئ الحماية من الاشعاع والسلامة و الامن النوويين.

وتمت صياغة هذا القانون فى 19 فصلا يضم 156 مادة تتضمن خاصة التنظيم الصارم لمختلف الانشطة النووية المتصلة باستخدام المواد النووية ومصادر الاشعاع المؤين وإدارة النفايات المشعة.
كما تتضمن تحديد قواعد ومتطلبات الامان والامن النوويين والحماية من الاشعاع الى جانب تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووى التى تتضمن جميع الالتزامات الواردة فى اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويشمل ايضا القانون الجديد تعريف العقوبات الجنائية المتعلقة بانتهاك احكام التشريعات النووية الوطنية وكذا نقل احكام المعاهدات و الاتفاقيات التى صادقت عليها الجزائر.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ما أشبه ليلة بوتفليقة ببارحة مبارك.. شائعة تتحدث عن تهريب عائلة رئيس الجزائر 50 مليار دولار خارج البلاد تكرر سيناريو الـ 70 بمصر.. منصة فيس بوك كعادتها تطلق الرصاصة الأولى.. ومصر تقدم لأشقائها تجربتها دون غرض

رغم اختلاف الزمان والمكان.. "عبد العزيز بوتفليقة" يذوق نفس الشائعات التى طالت مبارك وأسرته بعد مزاعم تهريب 50 مليار خارج بلاده.. "السوشيال ميديا" العامل المشترك لنشر الشائعات.. فهل تنتبه الجزائر وتستفيد من مصر؟

البرلمان الجزائرى

الجزائر

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة