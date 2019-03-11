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الاستخبارات العسكرية العراقية تستدرج قيادى بتنظيم داعش يقيم فى تركيا

الإثنين، 11 مارس 2019 02:00 م
الاستخبارات العسكرية العراقية تستدرج قيادى بتنظيم داعش يقيم فى تركيا داعش - صورة أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الاثنين، عن استدراجها أحد قادة تنظيم داعش الإرهابى من تركيا واعتقاله فى محافظة الأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية فى بيان، الاثنين، إنها قامت بعملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية ودقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنت الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 7 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثانى لواء المشاة 28 من استدراج أحد قيادى داعش الهاربين إلى تركيا بعد اختراقه وإقناعه بالعودة للبلاد.

وأضافت أنه "تم اعتقاله بعد دخوله الأراضى العراقية بساعات بكمين محكم نصب له فى مدينة عنه بالأنبار"، مشيرة إلى انه "شارك بقيادة مجاميع قاتلت القوات العراقية فى مناطق عنه وراوه وكذلك شارك بالقتال فى سوريا".

وتابعت أن "هذا الشخص من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب"، موضحة أنه "تم تسليمه لجهة الطلب".

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت فى وقت سابق، عن اعتقال قيادات فى "داعش" مسئولين عن عمليات قتل وترويج للفكر الإرهابى، وذلك خلال تسللهم من سوريا إلى الجانب العراقى.


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