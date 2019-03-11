الاستخبارات العراقية: اعتقال قيادى داعشى فى الأنبار بعد استدراجه من تركيا

بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الاثنين، عن استدراجها أحد قادة تنظيم "داعش" من تركيا واعتقاله فى محافظة الأنبار.

وقالت المديرية ـ فى بيان أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ إنه فى خلال عملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية ودقة المعلومة الاستخبارية والتخطيط السليم تمكنا من استدراج قيادى داعشى هارب فى تركيا بعد اختراقه وإقناعه بالعودة للبلاد، مضيفة أنه تم اعتقاله بعد دخوله الأراضى العراقية بساعات فى كمين محكم نصب له فى مدينة عنه بالأنبار.

وأضافت الاستخبارات العسكرية العراقية أن هذا القيادى شارك فى قيادة مجاميع قاتلت القوات الأمنية فى راوة، وكذلك شارك بالقتال فى سوريا.

يذكر أن مديرية الاستخبارات العسكرية أعلنت فى وقت سابق، عن اعتقال قيادات فى "داعش" مسئولين عن عمليات قتل وترويج للفكر الإرهابي، وذلك خلال تسللهم من سوريا إلى الجانب العراقى.