افتتاح الملتقى التوظيفى التاسع بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

يهدف الملتقى إلى توفير فرص تدريب للطلاب من خلال تعريفهم بشركات الأدوية المحلية والعالمية وبسلاسل الصيدليات، ويشهد الملتقى حضور طلاب وخريجى كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطرى من جامعات المنصورة وطنطا والدلتا وحورس .

وتعقد خلال الملتقى 3 جلسات، الأولى خاصة بكتابة السيرة الذاتية وبكيفية اجتياز المقابلات العلمية ومهارات الاتصال الشخصى ويحاضر فيها الدكتور أحمد رمضان مدرس الفارما بكلية الصيدلة جامعة المنصورة . وتتناول الجلسة الثانية "التغذية" ويحاضر فيها الدكتور أحمد درويش، وتختص الجلسة الثالثة بالصيدلة الإكلينيكية من خلال حضور عدد من الصيادلة الإكلينيكين بمستشفى 57357 .

وتقام على هامش الملتقى وبالتعاون مع مركز التدريب المهنى بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ورشة عمل "توجيه الطلاب والخريجين لاختيار العمل المناسب"

وتفقد كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الخيمة التى يقام بها الملتقى واستمعوا إلى مندوب كل شركة من شركات الأدوية المشاركة فى الملتقى البالغ عددها عشرين شركة للتعرف على مجالات التدريب وفرص العمل التى سيتم توفيرها للطلاب .

كما افتتح الدكتور شرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على هامش الملتقى قاعات الدراسات والعليا والمؤتمرات الجديدة بالدور الخامس.