video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 09:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح الملتقى التوظيفى التاسع بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

الإثنين، 11 مارس 2019 07:55 م
افتتاح الملتقى التوظيفى التاسع بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ملتقى التوظيف التاسع بكلية الصيدلة
الدقهلية - شريف الديب
إضافة تعليق

افتتح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة اليوم ملتقى التوظيف التاسع بكلية الصيدلة جامعة المنصورة، بحضور الدكتورة  ناهد العنانى عميد كلية الصيدلة جامعة المنصورة ،الدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور  ياسر الشبراوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتورة  منال عيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

 
يهدف الملتقى إلى توفير فرص تدريب للطلاب من خلال تعريفهم بشركات الأدوية المحلية والعالمية وبسلاسل الصيدليات، ويشهد الملتقى حضور طلاب وخريجى كليات الصيدلة والعلوم والطب البيطرى من جامعات المنصورة وطنطا والدلتا وحورس .
 
وتعقد خلال الملتقى 3 جلسات، الأولى خاصة بكتابة السيرة الذاتية وبكيفية اجتياز المقابلات العلمية ومهارات الاتصال الشخصى ويحاضر فيها الدكتور أحمد رمضان مدرس الفارما بكلية الصيدلة جامعة المنصورة . وتتناول الجلسة الثانية "التغذية" ويحاضر فيها الدكتور أحمد درويش، وتختص الجلسة الثالثة بالصيدلة الإكلينيكية من خلال حضور عدد من الصيادلة الإكلينيكين بمستشفى 57357 .
 
وتقام على هامش الملتقى وبالتعاون مع مركز التدريب المهنى بكلية الصيدلة جامعة المنصورة ورشة عمل "توجيه الطلاب والخريجين لاختيار العمل المناسب"
 
وتفقد كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الخيمة التى يقام بها الملتقى واستمعوا إلى مندوب كل شركة من شركات الأدوية المشاركة فى الملتقى البالغ عددها عشرين شركة للتعرف على مجالات التدريب وفرص العمل التى سيتم توفيرها للطلاب .
 
كما افتتح الدكتور شرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على هامش الملتقى قاعات الدراسات والعليا والمؤتمرات الجديدة بالدور الخامس.
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. فرق الصيدلة الإكلينيكية بالمنوفية تنظم حملات توعية بمبادرة 100 مليون صحة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار الجامعات

جامعة المنصورة

كلية الصيدلة

الملتقي التوظيفي




لا تفوتك
أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

أول صور للفريق كامل الوزير بالزي المدني خلال أدائه اليمين وزيراً للنقل

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

أجور المصريين ترتفع خلال 3 شهور.. زيادة رواتب العاملين فى 10 قطاعات بنسب تتراوح من 2.5 - 26.5% أبرزها العقارات والكهرباء.. الهيئات الدولية تضاعف أجورها مرة ونصف.. و 3.3 ألف جنيه المتوسط الأعلى للراتب الشهرى

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

صور.. القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا وتدمير 15وكرا للعناصر الإرهابية وسط وشمال سيناء.. تفجير 204 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات.. اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

الحكومة تعلن تنفيذ 17 برنامجا لتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

التعليم تؤكد انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة