اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، القوات المسلحة تعلن القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة وسط وشمال سيناء.





السيسى يشهد أداء الفريق كامل الوزير اليمين وزيراً للنقل





القوات المسلحة: القضاء على 46 تكفيريا شديدى الخطورة وسط وشمال سيناء





الحكومة: تحقيق فائض أولى 21 مليار جنيه من الناتج المحلى الإجمالى





أسعار الذهب تتراجع جنيهين ونصف وعيار 21 يسجل 628.5 جنيه للجرام





وزير التموين: طرح أرز مستورد عالى الجودة بسعر 9 جنيهات للكيلو أبريل المقبل





تعرف على مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2019 بجميع المحافظات





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الأرصاد: غدا ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة تسجل 27 درجة





مصدر بالأهلي: الشناوى سيتواجد على دكة البدلاء أمام شبيبة الساورة





محمد صلاح :أتوقع حصول مصر على بطولة أفريقيا