اعترافات عاطل بولاق: حزت الأسلحة للدفاع عن نفسى وليس الاتجار

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه وبحوزته بندقيتين وطلقات نارية ببولاق الدكرور، أن سبب حيازته للمضبوطات هى الدفاع عن نفسه، نافيا حيازتها بقصد الاتجار.

وقال المتهم أنه اشترى المضبوطات من أحد الأشخاص أرشد عن هويته، وتكثف مباحث الجيزة تحرياتها للقبض عليه.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث بولاق الدكرور أن المتهم سابق اتهامه فى قضية قتل، بالإضافة إلى حيازة سلاح نارى غير مرخص.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم القبض على المتهم بعد ورود معلومات للمقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، تفيد حيازة "أحمد.ع" عاطل سبق اتهامه فى قضيتين قتل وسلاح نارى، بحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته بندقية آلية، وبندقية خرطوش بامب أكشن، و19 طلقة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.