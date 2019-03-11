إطلاق سراح الإندونيسية المتهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

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أسقطت محكمة ماليزية تهمة القتل الموجهة إلى سيدة إندونيسية متهمة بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية فى شهر فبراير من عام 2017.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم /الاثنين/، أن المحكمة قررت إطلاق سراح ستى عيشة (26 عاما) بعد إسقاط التهمة الموجهة إليها.

وكانت عيشة تواجه اتهامات إلى جانب الفيتنامية دوان ثي هونج وأربعة مشتبه بهم كوريين شماليين هاربين تتعلق بالمشاركة في مؤامرة مخططة جيدا لقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.. وواجهت السيدتان تهمة قتل كيم جونج نام عبر استخدام غاز الأعصاب "في إكس" السام في مطار كوالالمبور في عملية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإندونيسية، اليوم /الاثنين/ أن الإفراج عن المواطنة ستى عيشة، التى كانت تواجه اتهامات تتعلق بقتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية فى ماليزيا جاء نتيجة للضغوط التى مارستها على مستوى رفيع.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية - فى بيان لها نقلته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية - "إن عيشة تعرضت للخداع ولم تدرك على الإطلاق أنها يتم استغلالها من قبل المخابرات الكورية الشمالية، مشيرة إلى أن عيشة اعتقدت أنها كانت جزءا من برنامج تلفزيونى ولم تكن لديها أى نية لقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون".

وأشار البيان إلى أن المدعى العام الماليزى استخدم سلطته بموجب قانون الإجراءات الجنائية الماليزى لعدم مواصلة محاكمة عيشة، البالغة من العمر 26 عاما، مؤكدا أن قضية عيشة قد أثيرت فى كل اجتماع ثنائى تم بين مسئولين من إندونيسيا وماليزيا على مستوى الرئيس ونائب الرئيس والاجتماعات الدورية لوزيرى الخارجية والوزراء الآخرين مع شركائهم الماليزيين.

وكانت محكمة ماليزية قد أسقطت تهمة القتل الموجهة إلى عيشة وقررت إطلاق سراحها فى وقت سابق اليوم.. فيما كانت تواجه اتهامات إلى جانب الفيتنامية دوان ثى هونج وأربعة مشتبه بهم كوريين شماليين هاربين تتعلق بالمشاركة فى مؤامرة مخططة جيدا لقتل كيم جونج نام الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون باستخدام غاز الأعصاب "فى إكس" السام فى مطار كوالالمبور فى عملية استحوذت على اهتمام وسائل الإعلام العالمية.