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الإثنين، 11 مارس 2019 03:36 م
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إصابة طالبة ألقت بنفسها من الطابق الثانى بمدرسة التجارة فى الفيوم

الإثنين، 11 مارس 2019 03:26 م
إصابة طالبة ألقت بنفسها من الطابق الثانى بمدرسة التجارة فى الفيوم انتحار - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي
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أصيبت طالبة بالصف الثانى بمدرسة التجارة الثانوية بنات، بمحافظة الفيوم، ألقت بفسها ظهر اليوم، من الفصل بالطابق الأول علوى، مما أدى لإصابتها بكدمات بالقدمين، ونقلت لمستشفى الفيوم العام .

 

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول "ه.أ.ع" (17 سنة-طالبة بالصف الثاني) بمدرسة التجارة الثانوية بنات، ومقيمة بإحدى مناطق مركز الفيوم، مصابة بكدمات بالقدمين، إدعاء سقوط من علو.

 

وقال والدها وشقيقتها وهى طالبة معها بنفس المدرسة، قررا فى أقوالهما بأن المصابة ألقت بنفسها من الطابق الأول العلوى من المدرسة، نظرا لأنها تعانى من مرض نفسى منذ فترة، ولم يتهما أحد بالتسبب فى حدوث الواقعة.

 

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 908 لسنة 2019م إدارى قسم ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق، والتى طلبت تحريات المباحث الجنائية بشأن ملابسات الواقعة.

 


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