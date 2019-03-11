video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 11 مارس 2019 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إثيوبيا توقف أسطول طائرات بوينج طراز (737 ماكس) عن الطيران

الإثنين، 11 مارس 2019 08:31 ص
إثيوبيا توقف أسطول طائرات بوينج طراز (737 ماكس) عن الطيران طائرة بوينج
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية، اليوم /الاثنين/، إيقاف أسطول طائرات بوينج من طراز (737 ماكس) عن الطيران، وذلك فى أعقاب الحادث المفجع، الذى وقع أمس وأودى بحياة كل من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصا.
وقالت الخطوط الإثيوبية ـ على حسابها الرسمى على موقع (تويتر) اليوم - "لم تعرف بعد أسباب حادث سقوط الطائرة البوينج 737 أمس، مشيرة إلى أنها قررت إيقاف العمل بـ"737 ماكس" حتى إشعار آخر، وحتى تظهر نتائج التحقيق فى أسباب الحادث".
وأكدت الخطوط الإثيوبية أن هذا القرار اتخذ كإجراء احترازى لسلامة الرحلات الجوية. وفى سياق متصل، أوقفت الصين أسطول طائراتها الداخلى بأكمله من طائرات (بوينج 737 ماكس) عن الطيران بعد حادث الطائرة الإثيوبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تأمر شركات الطيران بتعليق استخدام طائرات بوينج 737 ماكس

شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات ترشح نيكى هالى لعضوية مجلس الإدارة

بوينج تسعى لإنتاج طائرة ركاب أسرع من الصوت تعبر الأطلنطى فى 3 ساعات

بوينج

طائرة بوينج

إثيوبيا

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

الإخوانى بهجت صابر ينقلب على قيادات الإرهابية: "شوية طرطير ومرتزقة".. ويفضح أيمن نور وعمرو عبد الهادى وآيات عرابى: الإخوان تنفق عليهم.. ومحمود حسين حجز لهم غرف 5 نجوم فى اسطنبول.. ويؤكد: البرادعى آخره التغريد

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

صورة بألف كلمة.. السيسى يقبل يد والدة شهيدين بالقوات المسلحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة