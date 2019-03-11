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أيبيريا الإسبانية تلغى رحلاتها إلى كاراكاس بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام الأمن

الإثنين، 11 مارس 2019 09:04 ص
أيبيريا الإسبانية تلغى رحلاتها إلى كاراكاس بسبب انقطاع الكهرباء وانعدام الأمن رحلات ـ صورة أرشيفية
كتبن - فاطمة شوقى
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أعلنت شركة الطيران الإسبانية "أيبيريا" إلغاء جميع رحلاتها من مدريد إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس بسبب الوضع فى الأراضى الفنزويلية شديد التعقيد وانقطاع التيار الكهربائى وانعدام الأمن.

ووفقا لصحيفة "دياريو دى ليون" الإسبانية، فإن مصادر فى شركة الطيران أيبيريا أبلغت الركاب من خلال الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكترونى، بإلغاء رحلاتها إلى كاراكاس وذلك حتى يتم التوصل الى حل فى فنزويلا يؤدى بطبيعة الحال الى استقرار الوضع هناك.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الشركة الإسبانية جاء بعد أن تعرض أفراد طاقم "أير يوروبا" السبت الماضى لمحاولة سرقة أثناء توجهم إلى أحد فنادق كاراكاس لقضاء الليل، والتى انتهت دون وقوع حوادث ولكن عاد العمال بالفعل إلى مدريد.

ويستمر انقطاع التيار الكهربائى فى فنزويلا لليوم الرابع على التوالى، وأدى إلى اغلاق المدارس، ووفاة 17 شخصا فى المستشفيات على الأقل.

 

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