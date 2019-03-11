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"أمن الإسكندرية" يهدى تروسيكل لعامل جمع قمامة لمساعدته فى الإنفاق على أسرته

الإثنين، 11 مارس 2019 03:13 م
"أمن الإسكندرية" يهدى تروسيكل لعامل جمع قمامة لمساعدته فى الإنفاق على أسرته اللواء محمد الشريف مدير أمن الأسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قامت مديرية أمن الإسكندرية، بإهداء حاتم محمد، "عامل" يقيم بدائرة قسم أول المنتزة، تروسيكل لمساعدته فى مواجهة أعباء المعيشة، وذلك عقب رصد طلبه المساعدة للإنفاق على أسرته، حيث تم تسليمه التروسيكل وإنهاء إجراءات التراخيص له، الأمر الذى لاقى إستحسان المواطن، حيث أعرب المواطن عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية لحرصها على التواصل معه ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى لمطلبه.

يأتى ذلك استمراراً لتفعيل الدور الإجتماعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المساهمات والمبادرات الإنسانية، بهدف تكريس الدور الإجتماعى للشرطة، وإيماناً بالمسئولية الإنسانية والمجتمعية للوزارة والتركيز على الفئات الأكثر إحتياجًا.


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