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"آداب بنها" تحتفل بمئوية ثورة 1919.. الثلاثاء

الإثنين، 11 مارس 2019 12:00 ص
"آداب بنها" تحتفل بمئوية ثورة 1919.. الثلاثاء الدكتور حسين المغربى رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه _ ابراهيم سالم
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تنظم كلية الآداب جامعة بنها مؤتمرا علميا تحت عنوان مائة عام على ثورة 1919 برعاية الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والدكتور حسين المغربى رئيس جامعة بنها ، وذلك يوم الثلاثاء القادم 12 مارس الجارى بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة بنها بمشاركة شباب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة وبعض الشخصيات العامة والمثقفين.
 
صرحت بذلك الدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب ورئيس المؤتمر، وأضافت أن المؤتمر سوف يناقش مجموعة من الأوراق البحثية فى جلستين، تتناول الجلسة الأولى موضوعات ( لماذا قامت ثورة 19؟ .. المرأة فى ثورة 19.. الصحافة المصرية وثورة 19.. وصدى ثورة 19 فى السودان ..  وتتناول الجلسة الثانية موضوعات ( مصر وظاهرة الثورة.. أمراء اسرة محمد على وثورة 19 .. البوليس المصرى فى ثورة 19 .. الأدباء وثورة 19.
 
 

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