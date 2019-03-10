CNN: وفاة 17 مريضا بفنزويلا بسبب انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 48 ساعة

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة CNN على نسختها الإسبانية، إن 17 فنزويليا لقوا حتفهم بسبب إخفاقات فى خدمة الكهرباء، وانقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 48 ساعة.

وأشارت CNN، إلى أن 15 من القتلى من مرضى غسيل الكلى، منهم 9 فى زوليا، وأربعة فى مستشفى بيريز كارينو فى كاراكاس.

ووفقا لرئيس تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل الصحة والحياة "برس فرانسيسكو" فإن مرضى الكلى يعيشوا ساعات حرجة بسبب نقص الكهرباء.

وأضاف فرانسيسكو، أن الوضع بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوى أصبح صعب للغاية، نحن نتحدث أن 95% من وحدات غسيل الكلى، والآن تصل إلى 100%، مشلولة بسبب انقطاع التيار الكهربائى.

وحذر رئيس تحالف المنظمات غير الحكومية من أجل الصحة والحياة، من الخطورة على حياة مرضى فى وحدات الغسيل الكلوى القليلة حيث توجد محطات توليد الطاقة ، أصبح من الصعب إعادة توصيلها بسبب نقص الوقود".

وواجه الفنزويليون بعد ظهر الخميس الماضى اسوأ انقطاع للتيار الكهربائى فى تاريخ البلد الغنى بالنفط، والتى نسبته الحكومة إلى حرب كهربائية تشنها المعارضة بدعم من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إميلز أريلانو تخشى على حياة أصغر أطفالها الخمسة الذين اضطروا إلى تلقى الغسيل الكلوى، وقالت "هناك خدمات فوضوية، وخلال الليل كان على الأطباء أن يضيءوا بالهواتف المحمولة. وقالت "الأولاد كانوا خائفين للغاية".