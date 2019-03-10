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الأحد، 10 مارس 2019 08:39 م
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واشنطن تؤكد مصرع أمريكيين فى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

الأحد، 10 مارس 2019 07:13 م
واشنطن تؤكد مصرع أمريكيين فى حادث تحطم الطائرة الإثيوبية تحطم طائرة-ارشيفية
أ ش أ
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 أكدت السفارة الأمريكية في أديس أبابا مصرع مواطنين أمريكيين كانوا على متن الطائرة التي تحطمت وهي في طريقها من العاصمة الإثيوبية إلى العاصمة الكينية، نيروبي، في وقت سابق اليوم، الأحد.

 

وقدمت السفارة - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية - تعازيها لضحايا الحادث حيث أسفر عن مصرع 149 راكبًا وثمانية من أفراد الطاقم الذين كانوا جميعهم على متن الطائرة المنكوبة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينج 737.

 

من جانبه، أعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا - في بيان نقلته الشبكة الأمريكية - عن حزنه للحادث بالنيابة عن بلاده.

 

وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا حيث هوت بالقرب من بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقد أعلنت السلطات عدم وجود ناجين.

 


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