نقل 3 مكاتب تموينية بالإسكندرية لمراكز شباب لحين الانتهاء من التطوير

الاسكندرية جاكلين منير

اعلنت مديرية التموين بالاسكندرية، إنه قد تم نقل 3 مكاتب تموينية إلى مقرات مؤقتة، لحين الانتهاء من تطويرها، و تحويلها إلى مراكز خدمة متطورة .

حيث تم نقل مكتب تموين طوسون إلى مركز شباب المعمورة، و نقل مكتب تموين محرم بك اول إلى مركز شباب النصر، و كذلك نقل مكتب تموين مينا البصل ثانى إلى مركز شباب كرموز.

من جهه اخرى، كانت مديرية التموين بالاسكندرية، قد اعلنت انه سيتم البدء بتطوير 5 مكاتب لتكون مراكز خدمة مطورة، و هى مركز خدمة طوسون، و مركز خدمة سيدى جابر، و مركز رمل 3، و مركز خدمة مينا البصل 2، و مركز خدمة محرم بك 1 ينتهى التطوير بها نهاية يونيو القادم.