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الأحد، 10 مارس 2019 06:59 م
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نقل 3 مكاتب تموينية بالإسكندرية لمراكز شباب لحين الانتهاء من التطوير

الأحد، 10 مارس 2019 05:09 م
نقل 3 مكاتب تموينية بالإسكندرية لمراكز شباب لحين الانتهاء من التطوير الدكتور على المصيلحى وزير التموين
الاسكندرية جاكلين منير
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اعلنت مديرية التموين بالاسكندرية، إنه قد تم نقل 3 مكاتب تموينية إلى مقرات مؤقتة، لحين الانتهاء من تطويرها، و تحويلها إلى مراكز خدمة متطورة .
 
حيث تم نقل مكتب تموين طوسون إلى مركز شباب المعمورة، و نقل مكتب تموين محرم بك اول إلى مركز شباب النصر، و كذلك نقل مكتب تموين مينا البصل ثانى إلى مركز شباب كرموز.
 
من جهه اخرى، كانت مديرية التموين بالاسكندرية، قد اعلنت انه سيتم البدء بتطوير 5 مكاتب لتكون مراكز خدمة مطورة، و هى مركز خدمة طوسون، و مركز خدمة سيدى جابر، و مركز رمل 3، و مركز خدمة مينا البصل 2، و مركز خدمة محرم بك 1 ينتهى التطوير بها نهاية يونيو القادم.
 
 

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