مقتل مهندس زراعى على يد مجهولين داخل موقف سيارات دمنهور بالبحيرة

شهد مجمع مواقف دمنهور بالبحيرة، حادث بشع، حيث أطلق مجهولون الأعيرة النارية على مهندس زراعى بالمعاش، ليلقى حتفه فى الحال، وسط حالة من الذعر بين الأهالى.

وانتقل على الفور، اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، واللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمقدم حسن قاسم مدير مباحث دمنهور إلى مكان الحادث.

بالفحص، تبين قيام ملثمين يستقلون دراجة بخارية بإطلاق الأعيرة النارية على "خ .ا .ب 65 سنة، مهندس زراعى مقيم بدمنهور، مما أدى إلى مقتله.

وتم تشكيل فريق بحث عال المستوى، لمعرفة ملابسات الجريمة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.