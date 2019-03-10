وحسب وكالات، قال في ختام زيارة لسوريا استمرت ثلاثة أيام "من المهم جدا أن تكون منظمات مثل منظمتي حاضرة في أماكن عودة النازحين والمهاجرين

كذلك من المهم أن تتمكن هذه المنظمات "من مراقبة عمليات العودة وأن تصل إلى العائدين ومساعدتهم في حل بعض المشاكل التي تواجههم".

وتابع في مؤتمر صحفي في بيروت "لقد وجهت هذه الرسالة القوية للحكومة السورية".