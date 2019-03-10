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مظاهرة فى سول تطالب بإطلاق سراح الرئيسة المخلوعة بارك كون هيه

الأحد، 10 مارس 2019 10:31 ص
مظاهرة فى سول تطالب بإطلاق سراح الرئيسة المخلوعة بارك كون هيه الرئيسة الكورية الجنوبية المخلوعة بارك كون هيه
رويترز
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نظمت حركة شعبية كورية جنوبية، صباح اليوم الأحد، مظاهرة أمام ساحة محطة سول للسكك الحديدية تطالب بإطلاق سراح الرئيسة الكورية الجنوبية المخلوعة بارك كون هيه.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن المظاهرة نادت بإبطال قرار المحكمة، وذلك بمناسبة مرور عامين على إصدار المحكمة الدستورية قرارا بشرعية توجيه الاتهام ضد الرئيسة المخلوعة. 
وردد المشاركون فى المظاهرة التى يقدر عددهم بـ20 ألف شخص تقريبا حسبما ادعت الحركة، هتافات " تدعو إلى إبطال قرار شرعية توجيه الاتهام"، وإطلاق سراح الرئيسة المخلوعة على الفور.
وقال جو وون-جين، ممثل حزب حب الوطن المعارض إن توجيه الاتهام ضد الرئيسة بارك كون-هيه هو كاذب وغير شرعى وخدعة، ولا يمكن أن نقبل إطلاقا توجيه الاتهام القائم على الكذب والتحريض والمؤامرة" .
وقال النائب البرلمانى عن حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسى هونج مون-جونج " تلقيت رسالة من الرئيسة بارك المسجونة تشكر فيها المؤيدين الوطنيين، وسوف نساعدكم لرد شرف الرئيسة بارك ".


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