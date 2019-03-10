مصر تستضيف أكبر مؤتمر لوضع معايير 5G للشرق الأوسط وإفريقيا أكتوبر المقبل

كتبت: هبة السيد

تستضيف مصر المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019، خلال الفترة من 22 إلى 28 أكتوبر القادم، بمدينة شرم الشيخ، حيث تتمتع مصر بمكانة متميزة ومرموقة داخل الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث تعد من الدول المؤسسة للاتحاد وكذلك من الدول التى يعتمد عليها سكرتارية الاتحاد لقيادة الصف الإفريقي في المحافل الدولية وللدفاع عن مصالحها، وينظم الحدث الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

ويأتى انعقاد المؤتمر فى مصر، وسط ملفات هامة منها تحديد المعايير النموذجية القياسية للجيل الخامس، ومنها جزء متعلق بتقنيات الراديو ومعايير الهواتف الذكية والأجهزة التقنية أيضا التى تعمل عبر هذه التقنية والترددات والمحطات اللازمة للخدمة وذلك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقا لما أكدته مصادر بقطاع الاتصالات لـ"اليوم السابع".

وذكرت المصادر أن مصر عضو فى لجنة تحديد المعايير النموذجية القياسية للجيل الخامس 5G مشيرة إلى أهمية توافق التقنيات المستخدمة للجيل الخامس، سواء أجهزة أو ترددات أو معدات الشبكات، كما كشفت المصادر أن مزودى الخدمة فى مصر يعملون على تحديث الشبكات الخاصة بهم لتتناسب مع الجيل الخامس والذى من المرجح أن يطلق عالميا فى 2020 وذروة الإنتشار 2021.

وذكرت المصادر أن جهاز تنظيم الاتصالات بحث مع بعض مشغلى المحمول إمكانية إجراء تجربة تحاكى الجيل الخامس على هامش بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تنظمها مصر فى الإستادات الرئيسية وا لتى تستضيف المباريات، ولكن هذا الأمر يتطلب بعض مناقشات أخرى و ترددات خاصة بهذه التجربة خلال تلك الفترة، إلا أن المصادر أكدت أنه سيكون مفيد فيما يتعلق توفير "واى فاى" بسرعات كبيرة.

و يقدم الجيل الخامس للمحمول 5G سرعات عالية للإنترنت تصل ضعف سرعات الجيل الرابع بنحو 200 مرة، اى حوالى 1 جيجيا بايت فى الثانية الواحدة ما يمكن المستخدم من تحميل فيلم بدرجة وضوح HD خلال بضع ثوانى ومن شان تلك التقنية أن تجعل الألات تتحدث وتتواصل مع بعضها البعض فى نحو خمس أجزاء من الثانية وفقا لبعض تقارير.

وتساهم سرعات تقنية الجيل الخامس للمحمول فى دعم كفاءة السيارات ذاتية القيادة والتى بدأت تنتشر فى العالم خلال السنوات الماضية، فضلا عن سرعات كبيرة فيما يتعلق بمعالحة البيانات ونمو سوق الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت ودعم تقنيات الواقع الافتراضي بشكل أكبر.

ومع تقنية الجيل الخامس للمحمول فإن المستخدم يمكنه التحرر من الجلوس بمسافة قريبة للغاية من تقنية الواى فاى، حيث يعطى سرعات أكبر من تلك التى يتيحها الجيل الرابع فى نقل البيانات.

كما تساهم فى نقل الأحداث والمباريات الكروية بدرجة وضوح، كما تطور العديد من الصناعات منها مجال الصحة والأجهزة الطبية ونشر استخدام الروبوت والذكاء الاصطناعى.

وتعقد المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية كل ثلاثة أو أربعة أعوام، ومهمة المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية هي استعراض ومراجعة لوائح الراديو، عند الضرورة، والمعاهدة الدولية التي تحكم استخدام طيف الترددات الراديوية ومدارات السواتل المستقرة والسواتل غير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.

وتتم المراجعات وفق جدول أعمال يقرره مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي يراعي التوصيات الصادرة عن المؤتمرات العالمية السابقة للاتصالات الراديوية ويوضع النطاق العام لجدول أعمال المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية قبل مدة تتراوح بين وست سنوات من انعقادها بينما يضع مجلس الاتحاد جدول الأعمال النهائي قبل سنتين من انعقاد المؤتمر بموافقة غالبية الدول الأعضاء.

وبموجب أحكام دستور الاتحاد الدولى للاتصالات يجوز للمؤتمر WRC مراجعة لوائح الراديو وأي خطة مصاحبة متعلقة بتخصيص الترددات وتعيينها، ومعالجة أي مسألة ذات طابع عالمي النطاق تتعلق بالاتصالات الراديوية، وتكليف لجنة لوائح الراديو ومكتب الاتصالات الراديوية واستعراض أنشطتهما، وتحديد مسائل لتقوم بدراستها جمعية الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات التابعة لها تحضيراً لمؤتمرات الاتصالات الراديوية القادمة.