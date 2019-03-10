مصرع سائق ونجليه فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق ونجليه مصرعهم فى حادث تصادم بين سيارة قلاب وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج.

كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق ووجود متوفين.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قادها الرائد أحمد مصطفى المشنب رئيس مباحث المركز بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة المركز بين السيارة "قلاب" قيادة "محمد ش م ع" 25 سنة سائق والسيارة رقم محدده "ربع نقل" قيادة "مصطفي ا خ" نتج عنها مصرع قائد السيارة الثانية ونجله "محمود م ا خ" وإصابة نجله "محمد م ا خ" 25 سنة عامل "كسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ" وحجزه بمستشفى سوهاج الجامعى.

كما ورد إخطار للمستشفى يتضمن وفاة المصاب المذكور متأثرا بإصابته بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة "كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ" ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.